群光4Q22營收為276.03億元，毛利為49.41億元，營業利益為23.25億元，淨利達17.02億元，EPS為2.38元，淨利與EPS同創同期新高。4Q22獲利率亦較4Q21進步，同樣呈現三率三升，毛利率為17.9%，營業利益率創下同期新高達8.4%，淨利率則為6.2%。

群光今日亦通過將發放7.5元現金股利，金額為歷屆最高，配發率高達73%，配息率已連續十年維持在七成以上，依3/7收盤價計算，現金殖利率更高達7.9%。

在AI應用日益廣泛的引領下，群光的AI影像產品去年營收成長大幅超越四成，帶動整體影像產品營收成長超越二成。AI除使用於智慧家庭影像產品外，目前亦應用在商用監測、車用、智慧影音會議系統中，例如群光製造的高階商用監控攝影機，除了影像辨識外，還有聲音辨識的功能，去年甫一推出，就讓群光成功進軍商用監測市場，並受惠於歐美地區的國防授權法(NDAA)商機，今年的新客戶與新產品亦值得期待，營收預計將可望翻倍。另外，群光亦將影像技術充分應用於醫療市場中，去年推出的拋棄式內視鏡，技術獲得美系大廠肯定，未來有機會將觸角延伸至更大的市場。

群光的產品組合相當均衡，去年Non-PC營收比重已逼近六成，也是去年營收能逆勢成長8%的主因。群光在NB鍵盤、影像模組以及電源產品，均已取得全球市佔率第一，因此早已積極開拓非PC應用，尤其以影像為大宗，除此之外，網通產品亦表現超群，去年營收成長大幅超越六成，推升Non-PC營收比重。

群光產品組合多元，長期獲利績效穩定，展望未來，群光除了持續為股東創造價值外，亦著重於永續發展。去年群光的減碳目標甫獲SBT核准，預計將於2030年前，將範疇一與二的碳排減少56.8%，而範疇三的碳排則預計將減少44.2%，群光希望藉由實際的減碳活動，減緩全球氣溫上升的速度，為全球永續發展盡一份心意。群光未來更將加大資源投注於永續發展，除了在環境面持續減碳外，社會面亦將與更多公益單位合作，發揮正向影響力，而於治理面上，公司除恪遵法令外，所有董事均相當關注與支持ESG等相關永續議題。群光期盼在集團戮力之下，齊心邁向永續發展。