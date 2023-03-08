《華盛頓郵報》率先報導美國政府最快可能在3月10日周五取消這項專屬中國的防疫規定。

南韓政府周三宣布，由於中國國內疫情在農曆新年假期後保持平穩，國內外的監測也未發現新變種病毒，因此南韓決定自3月11日周六起取消中國入境旅客登機前出示陰性檢測證明的規定。

在全國掀起「白紙運動」後，去年12月中國突然解除嚴格執行了3年的「清零」防疫政策，且幾乎是一步到位地全面大解封，導致其國內感染病例暴增。考量到中國疫情嚴峻可能導致新冠病毒出現新變種，以及其國內疫情的真實情況缺乏透明度，日本、韓國、美國等國家陸續對來自中國的旅客祭出病毒檢測等入境防疫規定。美國自1月5日起要求2歲以上、從中國起飛的旅客出示出發前的新冠陰性檢測證明。

今年1月中旬，中國官員宣布自去年12月初以來，累計近60,000人死於新冠肺炎，並宣稱這一波爆發的「緊急高峰期」已經過去。但短短兩天後，英國的健康情報與數據分析公司Airfinity就提出一項打臉北京的預測，稱中國的染疫死亡病人數尚未到頂，到1月26日「單日」死亡病例將達到高峰36,000人。

知情人士表示，美國官員已經得到明確的證據顯示中國的感染病例、住院與死亡人數正在下降。不過，美國官員將繼續監測中國的病例，並繼續沿用2021年啟動的「旅客基因組監測計畫」，透過旅客自願參加來檢測是否出現新的變種病毒。