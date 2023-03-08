新竹縣國民黨立委提名沒有現任優先的「大局條款」，競選縣議員連任失利的杜文中，8日宣布參加第2選區立委黨內初選，要與現任立委林思銘拚戰爭取出線，雙方將展開「工程師對律師」之戰。

地方政壇都知杜文中和林思銘以往的關係很好，林從竹東縣議員轉戰立委時，杜是林在竹北市重要輔選要角，林選上立委後也幫忙做選民服務，杜宣布參選立委黨內初選挑戰林，讓不少人感到很意外。

杜文中的支持者指出，九合一選舉時，林思銘擔任楊文科競總總幹事，沒來過杜文中競選服務處，全力為杜輔選縣議員，杜敗選後也沒來慰問，讓杜難免有「船過水無痕」的感受。

此外，林思銘信誓旦旦，竹東鎮長張順朋會連任，結果是民進黨支持的郭遠彰當選，林在竹東人馬還支持無黨籍林昭琦掉車尾選上縣議員，造成黨提名的馮守亮以11票之差落選，輔選不利。

杜文中對支持者的這些說法不予置評，表示他是工程專業出身，參加黨內初選，會與律師背景的林思銘進行一場君子之爭，若能獲得提名代表國民黨參選2選區立委，當選絕對會做好更紮實的服務。

「這些說法都不是事實！」林思銘受訪時說，去年九合一選舉期間，他去過杜文中競選服務處很多次，杜落選也買了11個便當去慰問杜及其家人，說他「船過水無痕」是挑撥離間。

林思銘並說，竹東鎮長選舉原本看好張順朋能連任，但最後「關鍵因素」敗北，他的哥哥和林昭琦是同學，加上有竹東林姓宗親支持，他並沒有動員人馬去幫林昭琦，選舉要靠候選人個人努力，落選不能怪罪別人。

林思銘強調，參選是政治人物的權利，每位參選人都評估過自己的能力才會參與，他對杜文中要參與立委黨內初選，樂觀看待！

新竹縣立委第1選區有現任立委林為洲，傳回歸藍營的前立委徐欣瑩將參加黨內初選，目前徐還未正式表態。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，新竹縣立委提名不會有現任優先的「大局條款」，只要有黨員登記，就會按黨中央規定辦理初選。