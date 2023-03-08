兩年一度的總統文化獎邁入第12屆，將於9日舉行徵件記者會，文化總會8日公布了2023年主視覺，以光線與萬花筒為發想，交織出多款不同顏色、形狀的數位紋飾，傳達本屆主題「土地之愛，光耀前路」。

文總秘書長李厚慶指出，第12屆總統文化獎主視覺由日目視覺藝術團隊設計，該團隊曾獲休士頓影展錄影藝術類金獎、台北設計獎、金點設計獎等多個獎項。這次以萬花筒為概念，設計出主視覺及多款變形元素，除了鼓勵更多不同領域耕耘者投件，也希望更多人看見，台灣不同族群共榮、百花齊放的多元文化面貌。

日目視覺總監黃顯勛說：「文化累積可比擬為台灣地質層的累積，一層一層累積出台灣人的文化」，因此團隊以台灣土地、文化、海洋的風土脈絡出發，解構大理石、花崗岩、燈朱、珊瑚粉、磚紅、山青、石灰等地質色彩，用數位手法，發展出「台灣人專屬」的數位紋飾，象徵文化人在台灣這塊土地上，碰撞、激盪而成長出的文化，百花齊放的「台文盛貌」。

黃顯勛表示，當初看到本屆總統文化獎主題「土地之愛，光耀前路」時，團隊直覺聯想到萬花筒的概念：循光探照，碰撞出不同的漂亮姿態。認為文化人在創作時，也是與人、與土地不斷交織碰撞，就像萬花筒一樣，因而團隊聚焦出這款「萬花筒主視覺」，期待文化人循光碰撞出精彩之作，並透過總統文化獎也成為別人的光。