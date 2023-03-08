南部乾旱、水情拉警報！經濟部長王美花今赴財委會指出，南部已經有600天沒下大雨，經濟部已超前部署，非常謹慎做調度，預計4月底前每天增加13.6萬噸的水供南部使用。

王美花指出，有2021年百年大旱的經驗，因此，經濟部已經提早因應，否則，現在南部的兩個水庫可能就空庫了；王美花指出，4月底前每天增加13.6萬噸的水供南部使用，也呼籲民眾要節約用水、共度缺水難關。

對於科學園區用水部分，王美花表示，南科目前節水10％，新竹則為自主節水5％，應該可以度過乾旱，科學園區的產業用水大致上沒有問題。