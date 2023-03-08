民進黨將進入立委初選提名；民進黨前扁辦主任陳淞山今天接受主持人王淺秋專訪透露，據他所知，就有派系花好幾千萬在買民調公司了，有的是自己設。

對於黨內派系整合，他還認為，賴清德最大問題就是新潮流，登記參選總統到真正要提名的過程，要處理的就是，宣布退出新潮流系；這是其他派系對賴最大質疑；民進黨才能真正整合、團結。沒做到這點，才會是賴真正的致命傷，「不要讓人家認為你上來後，都是新系當家，在分人事跟資源，那其他派系為何要輔佐你？」就算輔佐，勁道是否會有差別；賴清德要退出新系，退出新系會議。若想做超越派系領導者，就要退出這樣剛性派系組織，才能在民進黨內同心，往總統之路去努力。

陳淞山今受訪指出，總統選舉整合，不代表各派系就整合，因為還有立委黨內初選刀刀見骨，他就知道有好多派系前幾個月已經開始運作買民調公司，買各種可以幫忙政治操作、初選操作民調都在處理了。

被問到當時蔡賴初選跟民調操作有無關係？他說，裡面有傳出是有些關係沒錯，但是時間一拖下去，大環境對蔡英文也是比較有利，當時那樣的過程，是制度上的不公，但是否人為操作，沒有證據他也不敢講，但這也是賴清德為什麼這一次一定要選黨主席的原因。

他說，再被做掉的話，賴清德可能脫黨參選都有可能，那種恨跟不滿就會爆發開來，民進黨就會走向分裂。賴清德只有選黨主席才能確保不會被做掉，「因為民調真的會被做的，真的」。

談到蔡賴心結？他說，相信賴清清在總統選舉過程一定要尊英，「沒有蔡英文的行政資源、在國際上的幫忙，賴清德怎麼選？」賴清德很多缺點需要蔡英文幫忙補足。

他說，賴清德跟侯友宜有點類似，都是做實事的，貼近選民的事，但對國際政治及兩岸大環境，都有漏洞跟補足的地方，蔡英文是可以補足的，不管兩人多大心結，賴都要尊英、合作；至於民進黨若輸了，對蔡英文有利嗎？蔡英文被算帳是哪些東西？這些帳算起來，蔡也沒好下場，所以兩人再有心結，還是要把賴扶上去，這也是對蔡個人最大政治意義。賴當然也要尊英，「這次內閣改組，賴清德有多少主導能力？也沒有啊」。

至於鄭文燦；他說，鄭以後最大的路就是做閣揆，若民進黨執政，鄭文燦就能做閣揆，還有就是立法院長，這是二選一的情況，所以有這樣過程，鄭文燦在歷練、培養，林佳龍也擺在總統府，不管賴清德選得上選不上，還有鄭文燦跟林佳龍候補，陳建仁只是過渡。

談到民進黨派系，他說，民進黨目前三大派系就是英系、新系跟正國會，三角關係相互制衡，恐怖平衡，都沒有過半，都要聯合一個派系來打另一個派系，未來立委提名也會遇到這問題。

對於國民黨未來可能對手侯友宜、郭台銘及朱立倫；陳說，從賴清德角度，國民黨者這幾個都是可敬對手，不論推出誰，都會是五五波戰局，國民黨問題就是內部團結，民進黨不論初選殺到刀刀見骨，最後都能整合，國民黨為何不能學這樣態度。