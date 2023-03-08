「台灣濱崎步」王彩樺出道30多年，今年已步入54歲，保養得宜的外型，堪稱演藝圈的最佳美魔女代表，而王彩樺和老公黃品文2002年結婚育有2女，兩千金皆遺傳到她的良好基因。近日王彩樺與2位女兒合照，17歲小女兒長大了，一家都高顏值。

54歲王彩樺有「台灣濱崎步」之稱，與老公育有2位寶貝女兒，大女兒黃于庭是20歲正妹，近期也已進入演藝圈，亮眼可愛，男網友搶認岳母，王彩樺又有「國民岳母」封號，而另一位小女兒較少被提及，如今她的容貌曝光，正翻一堆網友。

王彩樺小女兒黃繶帆今年17歲，模樣清純貌美，看起來就像鄰家女孩。王彩樺罕見曬母女三人合照，寫下：「愛妳們是我這輩子最快樂、最幸福，我的大公主與小公主。」因為有了2位女兒，王彩樺説自己也成長了，「謝謝妳們體諒媽媽的工作，感恩寶貝的女兒」。

母女三人合照驚艷不少網友，紛紛留言表示，「太不科學了，媽媽太年輕了」、「哪來的媽媽？？？明明就是三姐妹」、「眼睛神韻都好像爸爸，其他的都像彩樺姐啦，總合體起來都是大大大美女呦」、「美麗善良三姐妹！」、「三位美女超美的」。