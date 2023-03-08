垃圾車少女不祈禱了！楊文科唸「反詐緊箍咒」穿梭巷弄

新竹縣長楊文科為了讓縣民瞭解如何防範詐騙，除了成立打詐竹縣隊，更親聲錄製國、客語防詐宣導音檔，透過每天穿梭在大街小巷的垃圾車，及客家諺語「省了一尺布、了忒一條褲」，提醒民眾面對陌生訊息要謹慎查證，千萬不要因為一時的失足而造成更大的損失。

近期新竹縣民可能會發現倒垃圾時，明明眼前開來的是垃圾車，但耳邊響起的音樂竟不是少女的祈禱，而是楊文科醇厚的嗓音，一遍又一遍提醒著民眾「穩賺不賠、保證獲利」絕對是詐騙話術，一聽二掛三查證就是拒絕被騙的最佳守則。

除此之外，走進新竹縣政府警察局大廳，一隻萌翻天的警察泰迪熊訴說著「假投資高報酬、攏是假」，與「阿昭署長宣導防詐系列」影片結合，讓反詐騙宣導多了一點溫度。

新竹縣政府警察局表示為了從源頭防制詐騙案發生，如何提升民眾的防詐知能就顯得非常重要，警察局將持續結合縣府各局、處及13鄉鎮市公所，透過多種管道、多種方式，加大反詐騙宣傳力度，讓更多民眾了解詐騙犯罪的危害性，也呼籲民眾共同參與，積極向身邊的人推廣反詐騙知識，方能有效避免上當受騙。