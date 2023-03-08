台中市經發局將在議會臨時會追加「消費金喜送」3.5億，被認為是為台中購物節偷渡經費。國民黨有議員提出議會屆期不連續，要尊重新民意。台中市議員周永鴻批評，國民黨用「屆期不連續」為市府護航，不僅邏輯錯誤，若成為通則更可能造成代議民主的災難。

經發局追加的3.5億元「消費金喜送」3月中將送台中市議會臨時會審議，但已違反去年臨時會的決議「預算規模超過億元且超過該年本預算科目追加兩倍以上的預算不宜在臨時會提出」，國民黨市議員黃健豪日前以屆期不連續，應交由新民意討論。

周永鴻認為，「屆期不連續」原則是指新一屆民代代表「新民意」，過去懸而未決的提案可能違反新的民意，違反民主治理原則。台中市議會議事規則第15條記載「每屆議員任期屆滿時，尚未議決之議案，除預決算案及人民請願案外，下屆不予繼續審議」。議會去年7月1日的臨時會大會中，對追加預算做出限制屬於「附帶決議」的限制，不是懸而未決的事項，不適用「屆期不連續」原則。

周永鴻強調，國民黨用「屆期不連續，尊重新民意」護航購物節臨時會追加預算沒有道理而且違反議會精神，如果依照這種邏輯，上屆所有經過三讀通過的市府提案和議員提案都可以翻盤。