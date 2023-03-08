有義大利秘境之稱的怪獸公園，以羅馬神話巨大與面目猙獰石雕聞名，整體樣貌與文藝復興時期的高雅優美風格大相徑庭，是少見的雕像風格，石雕背後更藏有一段淒美的愛情故事。

位於羅馬近郊的怪獸公園（Parco dei Mostri）又被稱作聖林（Sacro Bosco），坐落在波瑪索（Bomarzo）小鎮，屬於自然公園，由17種不同的雕像（神話中的動物、神靈和怪物）和2座古蹟組成，是現代世界最古老的雕塑公園。

公園裡的雕像除了給遊客帶來驚喜和娛樂，事實上還代表了各個文化領域，從文學到歷史、神秘主義和靈性。其中最著名的莫過於張開大嘴的死神奧庫斯（Orcus），走進魔鬼的大嘴，會見到桌子和2張石凳椅，而雕像的大嘴上刻著一行字「不需要任何理由」。

還有一雕像是大力士赫拉克勒斯（Hercules）大戰古羅馬神話神祇卡庫斯（Cacus），大力士將另一個巨人徒手撕成兩塊。這個題材在義大利很多景點中都出現過。

英國廣播公司（BBC）中文網曾報導，打造怪獸公園的奧西尼（Pier Francesco Orsini）是羅馬人，他在退休後搬到了波瑪索，並與當地作家和藝術家為伍。從1547年開始，他創建了怪獸公園，並委託著名建築師和古物學家利戈里奧（Pirro Ligorio）設計、監督，這是義大利文藝復興晚期藝術最具啟發性的案例之一，也是日後風格主義的象徵。

怪獸公園看似怪異可怕，實則有段淒美愛情故事，是奧西尼為了紀念早逝的妻子法爾內塞（Gulia Farnese）所建，他想將公園獻給妻子，「這不是一個充滿玫瑰的浪漫公園，而是強調心痛與震驚」。

關於怪獸公園的創作靈感來源，一直受到藝術史學者間諸多討論。目前較廣為人所接受的有幾個說法。包括有學者認為奧西尼是知識淵博的古典文學學者，因此創作靈感可能來自阿卡迪亞（Arcadia）「埃涅阿斯紀」和阿里奧斯托（Ludovico Ariosto）「瘋狂的羅蘭」等名著中描述的烏托邦，一個藝術和自然相互交融的樂園。

也有人認為，奧西尼打造怪獸公園的目的是為了和他的友人馬德羅佐（Cristoforo Madruzz）的私家花園一較高下，「馬德羅佐的花園，表現的是世界的美與善，而奧西尼的花園則展現著世界的黑暗以及不和諧元素」。

另外一種觀點指出，造型可怕的雕像表現了奧西尼在遭遇人生悲劇時的情感歷程。他曾經在德國戰俘營中度過好幾年，但就在獲釋不久後，其摯愛的妻子卻離開人世。因此公園內的八角形永恆神殿（Temple of Eternity）就是為了紀念妻子而修建的。