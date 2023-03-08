烏克蘭總統澤倫斯基接受美國媒體訪問時表示，若俄羅斯軍隊成功攻占目前已遭包圍的巴赫姆特（Bakhmut），那就等於打通一條直通烏東的「大路」，俄軍便可長驅直入。

法新社報導，在一段預定於今天在美國播出的訪問中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴美國有線電視新聞網（CNN）主播布利澤（Wolf Blitzer）：「我們知道，在得到巴赫姆特後，他們便可長驅直入。他們可以去克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。對俄軍來說，從巴赫姆特去烏東頓內茨克（Donetsk）州的其他城鎮，將輕而易舉 。」

俄羅斯部隊矢言要拿下烏克蘭東部的巴赫姆特，那將是激戰數月的象徵性戰利品，也被視為持續進攻、深入烏克蘭的前兆。

巴赫姆特是戰前有8萬人口，生產鹽礦的小鎮。在當地的戰事，是俄羅斯入侵烏克蘭1年多來，最冗長、最血腥的一戰。俄國的侵略毀了烏國大片土地，並使數以百萬計的烏國人民流離失所。

俄羅斯看起來有意不計一切代價，要拿下巴赫姆特。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天告訴軍方官員：「奪取（巴赫姆特）將有利於發動進一步攻擊行動，進逼烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）的防線。」

澤倫斯基告訴CNN，他的武裝部隊將堅守巴赫姆特。

他說：「我昨天透過網路和其他方式，和參謀長及軍事指揮官開會。他們都表示，我們必須堅守巴赫姆特。」

「當然，我們得考量我軍可能付出的生命代價，但我們必須竭盡所能。同時，我們正在取得武器、物資，我們的部隊正為反攻做好準備。」