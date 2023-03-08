大潤發推出樂天小熊餅家庭號－宇治抹茶風味。（大潤發提供）

2023年最大國際棒球盛事－WBC世界經典棒球賽開打中，全聯福利中心主打飲料、啤酒、零食85折優惠起，預測冠軍隊伍還有機會抽到萬國通路行李箱活動；同集團的大潤發也瞄準商機，力邀近200款知名品牌、近千支商品同慶優惠，活動期間內推出滿千送百。

全聯即起至3月16日推出飲料、啤酒、零食等85折起優惠，包含「金車噶瑪蘭Buckskin柏克金三月啤酒6入組」特價188元；「虎牌冰釀啤酒6入組」4組特價599元、平均一組149.75元；「ASAHI SUPER DRY啤酒4入組」特價197元，同時持福利卡買樂事、多力多滋、奇多、話匣子全系列，單筆每滿249元再贈250福利點；持福利卡買OREO、可口、RITZ、瑞士三角巧克力等，單筆滿149元贈200福利點、單筆滿199元再加贈300福利點。

另外，即起至3月20日活動期間也特別舉行「全民瘋棒球 萬國齊聚挺中華」，福利卡友至全聯實體

門市消費金額單筆滿200元，登錄預測2023棒球經典賽冠軍隊伍，就有機會抽到萬國通路好禮，包含20吋旅行箱（市價5280元，共4名）、13吋手提箱（市價4580元，共12名) 、萬國通路1000元商品券（市價1000元，共16名）。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！