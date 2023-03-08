前新竹市長林智堅所提出的最重大建設之一的台鐵「大車站計畫」遭新竹市議會議長許修睿打臉，他高分貝喊反對，建請市府懸崖勒馬、重新評估，並提案制定「鐵路高架或地下化評估計畫」，如此才能真正讓被鐵路分割為二的東西區域縫合發展。

前新竹市長林智堅所提出的最重大建設之一的台鐵「大車站計畫」遭新竹市議會議長許修睿打臉，許修睿並高分貝喊反對。（陳育賢攝）

前市長林智堅任內提出大車站計畫，並被視為其2屆市長任內最重要的建設之一，並為此多次出國考察各大城市的車站建設設計，計畫以跨站平台設施取代經費高、工期及交通黑暗長且影響層面大的鐵路立體化建設，希望未來更能有效整合輕軌建設、客運、步行、商業空間及公園的規劃，改善原新竹車站後站地區及竹蓮社區交通系統，並藉由平台式車站TOD整體開發，建立現代化車站、提升前後站公有土地使用效率並帶動都市區域發展。

但由於該項建設預算已追加至100餘億，且8成以上需由中央前瞻經費支應，加上市府首長已輪替，更重要的是地方對此建設是否真能夠平衡東西都市發展仍存有疑慮，因此外界都在看此計畫未來能否付諸實現。

許修睿（右）怒轟大車站計畫，直指影響都市發展的是鐵道本身，而非興建大型站體平台的問題。中為市長高虹安。（陳育賢攝）

國民黨市議會議長許修睿近日則是開了第一槍，並高分貝喊話要全力反對大車站計畫，他首先在兩周前的臨時會中提案，要制定「鐵路高架或地下化評估計畫」，連署議員橫跨國民黨、民眾黨、無黨籍議員，指影響都市發展的是鐵道本身，而非興建大型站體的問題。

他表示，新竹市中心的都市化發展長久以來受到地面鐵路的切割屏障而受阻，來往前後站都須經過地下道或高架橋，不僅形成交通瓶頸，尖峰時段造成堵塞，更是造成前、後站居民無法縫合生活機能的原因。

許修睿說，為城市發展做長遠考量，竹竹苗合併升都或有可期，在爭取中央經費以實現鐵路高架或地下化建設前，應為民堅定立場，擘畫更具發展性的未來，而非消耗高額經費建構將功能向內整合的大型人行跨站平台，未能改善交通不說，更有阻斷周邊當地店家商機之憂。

他更直指，若是前市府的大車站計畫施作後，大型站體興建橫跨鐵道之上，那新竹市未來將會永遠無法縫合，都市區域平衡發展之日將會永無到來的一天。

市府發言人施淑婷則指出，針對此案，市長高虹安已責成業務單位就計畫目標、功能定位、計畫效益及財務評估等事項，與專業委託執行團隊台灣世曦公司充分研究討論，並廣納市民、民意代表及專家學者建議，會盡速提出具體可行的修正方案，以期改善大新竹地區交通建設、促進都市發展及提升生活環境品質。