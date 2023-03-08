奧斯卡獎將在13日舉行，獲「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳攝影」等8項提名的《貓王艾維斯》，將再重返大銀幕。該片由導演巴茲魯曼執導，卡司包含奧斯汀巴特勒、湯姆漢克，成功呈現貓王艾維斯普里斯萊的生平及音樂，自上映以來獲極高的讚譽。
片中敘述貓王艾維斯（奧斯汀巴特勒 飾）與神祕經紀人湯姆帕克上校（湯姆漢克 飾）的複雜關係。故事將以帕克的角度述說，深入兩人20多年來的合作互動，從貓王的崛起到成名，再到成為國際巨星，期間伴隨著美國不斷變化的文化景觀與喪失純真的背景；而這段旅程中，也少不了他的妻子普莉西拉普里斯萊（奧莉薇亞德容格飾演），她是對貓王人生有重大影響的人物之一。
此外，主演奧斯汀巴特勒也獲得金球獎「戲劇類最佳男主角」、英國電影學院BAFTA「最佳男主角」，該片也拿下英國電影學院BAFTA「最佳服裝設計」、「最佳妝髮與髮型」及「最佳選角」，並被美國電影學院AFI列入2022年度十大電影之一。
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