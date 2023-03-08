由嘉義縣政府文化觀光局與阮劇團攜手合作、打造的「草草戲劇節」，今舉辦宣記者會與祭拜祈福儀式。（呂妍庭攝）

由嘉義縣政府文化觀光局與阮劇團攜手合作、打造的「草草戲劇節」，今舉辦宣記者會與祭拜祈福儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣最盛大、最具代表性的「草草戲劇節」邁入第15年，今年以「回歸線」為題，象徵疫情後的回歸日常，活動將在3月11至12日、3月18至19日兩個周末登場，期間有50組表演團隊、超過200場以上的展演活動，把整個嘉義縣表演藝術中心都變成舞台。

由嘉義縣政府文化觀光局與阮劇團攜手合作、打造的「草草戲劇節」，今舉辦宣記者會與祭拜祈福儀式，嘉縣文觀局長徐佩鈴、民雄鄉長林于玲、縣議員林秀琴、林淑完、江佩曄、黃啟豪、陳文忠、林岱杰、嘉義城隍廟董事長賴永川等人皆出席參與。

徐佩鈴說，草草戲劇節最令人感動的地方在於深耕土地，大家合力促成這場文化盛事，期望阮劇團可以更加壯大，將地方創生、社區總體營造、青年回鄉的精神持續紮根，也邀請鄉親們可以用行動力挺，周末務必前來欣賞表演。

林于玲說，嘉義縣表演藝術中心是一個非常棒的所在，建築跟風景都十分優美，未來將會在這裡舉辦更多藝文活動，讓鄉親知道民雄不只有鵝肉跟鳳梨，還可以來表藝中心看表演。

阮劇團藝術總監汪兆謙指出，第15屆的戲劇節以回歸線為題，就是要讓在外打拚的遊子帶著自己學習到的技能，一同回到嘉義為故鄉盡一份心力，活動包含戲劇、音樂、舞蹈、影展、市集、講堂，每一個故事都充分展現嘉義的力量。

今年草草戲劇節邀請七星藥局、大腳小腳親子共學團－雲林嘉義團、台灣田野學校、平凡製作、西榮23藝術、有兒菈菈樹花園、越在嘉文化棧、諸羅設計塾、嘉義書式生活、種種影像工作室等，透過不同的嘉義文化社群的參與，讓各路好手用多元方式說在地故事。

汪兆謙也特別感謝公部門與各藝文團體，民間單位的協力，讓活動順利推行，期望鄉親周末能來草草看見力量匯集的成果，一定讓人不虛此行。

文觀局指出，第15屆草草戲劇節《回歸線》地點位於於嘉義縣表演藝術中心全園區，在3月11日、12日、18日、19日登場，活動時間為每天上午11點至下午5點，門票線上預購120元，6歲（含）以下免費，活動當日現場購票為180元，邀全國民眾用更多元、更輕鬆的角度來一趟藝文之旅。