竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪的盛大春酒，迄今餘波蕩漾。除旗袍辣妹迎賓「星光大道」的爭議，也有當天參加勤務的員警爆料，飯店擔心穿制服的員警進出一樓大廳，會讓住客「感到不安」，影響生意，拒絕讓制服員警進去一樓上廁所，員警只能使用一旁地下室的飯店員工廁所。員警質疑：「這些黑道會讓住客比較安心？」

竹聯幫明仁會在萬豪酒店盛大春酒，黑衣人擠爆會場。（翻攝畫面）

明仁會春酒爭議，轄區中山分局上午先證實，飯店業者一開始曾答應明仁會，要讓他們規劃在一樓大門鋪設紅地毯，一路延伸進大廳，讓170名旗袍辣妹列隊迎賓。經分局長強力警告，不惜嗆聲要翻臉，黑幫才打消念頭，改在5樓迎賓。

北市警方站在萬豪酒店門口，針對黑幫春酒進行蒐證、盤查勤務。（民眾提供）

當天參加蒐證勤務的員警也爆料，「飯店不敢阻止叼煙嚼檳榔的黑幫，任憑他們光明正大亂丟煙蒂檳榔渣，甚至大搖大擺抽菸，結果竟然不讓警察進入飯店上廁所，不要站在大門口攔檢，警車不要停門口，原因竟然是有礙觀瞻，真的有錢有勢是大哥，了不起的五星級！」

警方針對黑道春酒的蒐證勤務，是依據警察職權行使法第六條的規定規劃管制區實施，而飯店業者也有相關的觀光旅宿條例等權利可主張，警方執法不能無限上綱。但員警感嘆，飯店全力配合黑社會造勢，消極配合警方執法，難道會對飯店品牌有加分作用？覺得警察進駐讓住客不安，不給員警如廁，對比黑道被奉為上賓，更讓人覺得諷刺。