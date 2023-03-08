廖志城與學童一起種下蜜源植物，期望校園充滿彩蝶飛舞。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮公所發送1000株樹苗，民眾排隊領取。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮立圖書館為了響應植樹活動，3月份推出主題活動「與樹約會」。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮曾有「蝴蝶王國」美譽，埔里鎮公所每年3月至5月間推動育樹季系列活動，不僅在各校栽種蜜源及食草植物，營造蝴蝶棲地，埔里鎮長廖志城、南投縣議員蘇昱誠等人8日在公所贈送樹苗，如杜鵑、含笑、桂花等，吸引民眾排隊領取。廖志城說，鼓勵鎮民一起種樹、育樹，同時提倡垃圾減量，一起讓地球更好。

埔里鎮公所指出，農家諺語「2月驚蟄又春分，種樹施肥耕地深」， 所以驚蟄與春分前後，土壤濕潤、氣候逐漸多雨，最適合植樹造林，所以公所每年3月至5月間規劃一系列「埔里育樹季」，持續延續以往精神以蝴蝶復育為重點， 盼重現普埔里小鎮昔日蝴蝶王國美景。

廖志城、蘇昱誠等人8日在公所門口分送1000株樹苗，包括杜鵑、含笑、桂花、細葉仙丹、七里香等，每人限領取2株，吸引大批民眾排隊領取。領取樹苗婦人說，她很喜歡桂花的香氣，可以拿來泡茶，每年都來領桂花。

廖志城說，為了復育埔里是蝴蝶王國美景，每年鎮上企業台一種苗都會贊助蜜源即食草植物，如醉蝶花、天使花、小葉馬纓丹、食茱萸、高士佛澤蘭等，分送給鎮上各級學校栽種，昨天他與育英國小的師生一起種下蜜源植物，期望校園充滿彩蝶飛舞；今天他則發放1000株苗木，鼓勵鎮民一起種樹、育樹，同時提倡垃圾減量，一起響應環保綠循環，讓地球更美好。

埔里鎮立圖書館為了響應植樹活動，3月份推出主題活動「與樹約會」，除了在圖書館舉行主題書展，邀請民眾透過繪本與專業書籍，一起認識樹的構造、功能及樹的故事。另還舉行生態瓶、植物拓印、真柏雕塑等體驗課程，推廣植樹、保護森林的重要觀念。