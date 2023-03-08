周三終場，加權指數下跌39.69點或0.25%，報15818.20點，成交量略增至2458.59億元；櫃檯指數翻紅上漲0.69點或0.33%，報211.83點，再站上波段高點，成交量略降至830.36億元。

權值王台積電(2330)開跌3元至521元，盤中最低跌6元或1.15%，報518元，終場收跌3元或0.57%，以521元作收。聯電(2303)盤中成功上搏翻紅，收漲近1%至52.1元。日月光投控(3711)、鴻海(2317)在盤下震盪，雙雙收跌近1%；聯發科(2454)更大跌2.54%。

高價股方面，股王信驊(5274)、股后大立光(3008)不同調，信驊難穩紅盤，收跌2.14%報2510元；大立光則翻紅收漲0.61%報2455元。千金股僅亞德客-KY(1590)收黑，力旺(3529)、旭隼(6409)、創意(3443)均紅盤收場，世芯-KY(3661)更強漲4.49%，以整數千元作收，台股重回7千金榮景。而800元以上個股，譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)雙雙漲約1%，祥碩(5269)、AES-KY(6781)、富邦媒(8454)、嘉澤(3533)等個股則均墨。

凌群(2453)、傳奇(4994)、資通(2471)午後旱地拔蔥，全數高鎖漲停作收，令資服類股翻紅收1.77%，登上市漲幅之冠。油電燃氣也上漲超過1%，由股后大立光領軍的光電族群亦漲幅居前，光電股如銘旺科(2429)、一詮(2486)漲停，華興(6164)、艾笛森(3591)亦漲幅強悍。而鋼鐵、金融等亦午後回穩走高收紅。然航運收跌1.46%最弱，水泥、玻陶、觀光也跌幅超過1%。電子、半導體收跌分別為0.3%、0.46%，成交比重下跌至59.39%、27.5%，失守6、3成占比。

航運方面，擁軍工題材的漢翔(2634)漲幅衝第一，但航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦跌幅相對有撐，不過貨櫃三雄表現則弱勢，長榮(2603)跌3%最弱，萬海(2615)、陽明(2609)跌幅約1%，散裝的新興(2605)、裕民(2606)也跌3%以上。

美股大跌，但台股相對脫鉤走穩，大盤5日線有撐、櫃買更衝上新高點，後續美國周五也將發布備受關注的美國2月非農就業報告，這是影響聯準會升息路徑的關鍵數據之一。分析師認為，技術面仍強勢，但帶量走弱，將持續小心短期回檔之可能性，不宜投入全部資金追高，需控制金額，而長期來看，OTC持續走高，OTC尚未走弱之前，台股仍有機會持續走高。個股方面，重電、綠能、IC設計、軍工等產業擁抱相關題材，後續仍可以觀察近期公布2月營收、去年財報表現不錯的企業，以考量基本面，布局股價還在相對低點的個股，尤其是電子業。