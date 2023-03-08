現代人生活壓力大，不少人有睡不好或失眠困擾，《旺好運》運勢專欄分享改善睡眠的臥室風水，包括臥房格局布置應方正、避開吵雜動線、空氣流通、調節光線和睡床要有靠山，其中臥房最忌密不通風，會導致污濁空氣無法排出，造成健康、運勢受到影響。

1、臥房格局

用來當作臥室、擺放床鋪的房間，應是格局方正，不該是有斜邊、多角形狀的屋況，床鋪上方的位置不應有橫樑壓頂，這些都會造成壓迫、緊張，連帶讓睡眠品質受影響。

2、避開吵雜動線

睡床是休息之處，位置不該正對房門、鏡子、廚房、浴室、裝設空調在上方等情況，這些都會導致睡眠被干擾，長期下來對健康運影響很大。

3、空氣流通

應選擇有對外窗的房間當臥室，並讓空氣保持流通，時常更換氣場；密不通風的房間會導致污濁空氣無法排出，對居住者的健康、運勢都有很大的影響。

4、調節光線

臥房既然是拿來休息的地方，若光線太強，會對睡眠不利，建議採用溫暖柔和的黃色燈光。另外在睡前拉起窗簾，避免隔天一早被升起的太陽強光照射。

5、睡床後要有靠山

睡床的床頭位置需靠著實牆，代表背有靠山。另外也要避開窗戶、不穩固的家具，有助於改善失眠與緊張狀況，睡起來將更安穩。