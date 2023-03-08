國道1號南向347.8公里處（岡山路段）8日上午10時33分發生一件5車連環撞的車禍，造成1人腳部骨折送醫。國道警察初步調查，研判因為自小客貨車的駕駛李男沒有保持安全距離，所以造成此連環車禍。

當時47歲李姓男駕駛自小客貨車（A車）行經岡山路段南向時，行駛在內側車道，因煞車不及撞擊前方由50歲張男所駕駛的自小客車（B車）後，因衝擊力較大致使B車往前推撞26歲蔡男駕駛的自小客車（C車），C車再往前推撞57歲蔡女駕駛的自小客車（D車），D車往前推撞盧男駕駛的自小客貨車（E車）。

國道1號南向347.8公里處（岡山路段）8日上午10時33分發生一件5車連環撞的車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道警察獲報到場處理，對5名駕駛做酒測，酒測值均為零。此事故已經於上午11時29分排除，全線恢愎通車。A車乘客王女腳部骨折，送高雄榮民總醫院醫治時意識清醒。

國道警察也呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人行經車流量大的路段時應遵守速限，並保持安全距離，避免車禍發生。