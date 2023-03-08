健身風氣興盛，花蓮將迎來首次大型健美賽事活動，由花蓮縣體育會健美健身委員會主辦的「樂活盃」全國健美健身錦標賽，4月9日將在中華國小登場，即日起開放報名；主委蕭江宗元表示，比賽分7項組別，女子比基尼、男子健美，並提供獎金獎勵，也將首次誕生「花蓮健美先生、小姐」！

隨著健身風氣越來盛行，過去只有政府主辦的全民運動健身項目出現在花蓮，因此花蓮體育會組織也開始積極籌辦各項賽事活動，新任花蓮縣體育會健美健身委主委蕭江宗元，本身開設肌肉工廠健身中心，推廣健身活動，接任主委職務後也深思如何讓花蓮在地愛好者能有管道參與健身賽事。

蕭江宗元表示，近年健身運動，能感受到社會人士與大專院校學生積極參與，這股運動風氣正盛行，剛好今年全國大專菁英賽首次移師到花蓮舉辦，4月7、8日兩天在中華國小展開，現場周邊也有親子攤位推廣等活動，延續這股賽事氛圍，緊接著週日，就由縣體育會、健美健身委員會接續籌辦「樂活盃全國健美健身錦標賽」。

「樂活盃」健美健身賽事4月登場，即日起受理報名。（花蓮縣體育會健美健身委員會提供）

他說明，比賽組別、共7項：女子組比基尼、男子組形體、男子組古典形體、 男子組健美、花蓮比基尼小姐、花蓮健美先生、全國原住民健美先生，各組別總冠軍有1至3千元不等獎金。為了鼓勵設籍花蓮男女生參賽，特別訂出「花蓮健美先生」、「花蓮比基尼小姐」組別，希望能為花蓮爭光，在舞台上展現力與美。

蕭江宗元呼籲健身健美愛好者，拿出最棒體態，讓選手都能全心全力享受比賽，即日起受理報名至本月24日止，詳細規則可上臉書花蓮縣體育會健美健身委員會查看。

此外，蕭江宗元也預告，花蓮上半年至少有3場健身賽事活動，除大專盃、樂活盃，預計6月也將有一場大型太平洋系列全國賽事籌辦中，期待熱愛健美賽事選手與觀眾，共襄盛舉。