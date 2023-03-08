為培養學生專業競爭力，補充在校學習的理論基礎，金大建築系安排大四生至國內外建築師事務所實習。(圖／金大提供)

實習學生實際參與之中標項目-遼寧本溪市文體中心項目效果圖。(圖／金大提供)

國立金門大學建築學系為培養學生專業競爭力，補充在校學習的理論基礎，安排大四生至國內外建築師事務所實習，以強化建築專業執業需求。近期至泰國實習的學生林桓摯、赴大陸瀋陽、廈門實習的李睿爵和連愷，都因優異的實習表現，深獲實習單位的高度肯定，也充分顯示出金大認真的辦學態度。

金大建築系主任張旭福表示，該系培育具有技術整合能力與融合地域文化、當代思潮、理論與實務兼具之建築人才，在大四的課程安排中，每個學生都需至台灣或國外等知名建築師事務所進行720小時的專業實習，為將來的「職場第一哩」鋪路。該系並於五年級開設「建築師實務」課程，輔以多元多軌的師資協助，培養學生百分之百的就業能力。

張旭福進一步指出，該系的實習現場，加強訓練學生的實作能力，在建築設計設計方面，包含規劃、設計、計劃撰寫等；在實作方面，包含請照圖、法規檢討、施工圖、細部詳圖、景觀與模型製作等；在工地方面，包含監造、施作等。此外，並加強職場溝通能力技巧、現場測量繪圖及設計書圖製作等，為將來跨入職場做好接軌的各項準備。

金大表示，建築系的課程著重建築與城鎮空間規劃、永續建築與綠建築低碳節能、建築與文化資產保存等面向，上述3位學生的實習單位是位於泰國曼谷的HAS design and research事務所、中國大陸的遼寧省建築設計研究院和廈門合立道工程設計集團股份有限公司，這些公司都是世界知名的建築設計機構，實習生能獲得肯定非常不易。歡迎對建築設計領域有興趣的全國高中生，前進金大實現人生理想。