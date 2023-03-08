台南於東京食品展展出急凍水果技術，吸引駐日代表謝長廷(左)等人關注。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，其中台南業者冠南生物科技，端出冰凍2年的芒果，非但色澤未變，且解凍後即可食用，且能聞得到芒果香氣、吃得出原味，「急凍芒果」吸引國際買家與媒體圍觀，紛紛對台南這項急凍保鮮技術，讚嘆不已。

黃偉哲表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後，仍可維持風味不變，這套技術不只提升外銷果品賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時，可急凍一部分數量，在適當季節供貨到海外市場。急凍芒果也吸引駐日大使謝長廷到場，農糧署長胡忠一也到場補充說明。

冠南生物科技業者黃榮裕除了展示急凍芒果，也拿出一整包玉荷包荔枝，雖已經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀，謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉，就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，外銷不易；胡忠一補充，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

黃偉哲強調，目前已有許多買家關注台南的急凍鮮果，不只台南盛產的鳳梨、芒果可以急凍保鮮，其他縣市盛產的香蕉、釋迦也可以透過同樣技術保鮮，若未來有機會成功開闢通路，台南也將收購其他縣市的鮮果，與各縣市農民一同打國際盃，讓台灣農產前進世界。