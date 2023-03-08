新冠肺炎疫情防疫管制放鬆，台北市大同高中與日本宮城縣仙台第一高校恢復實體交流，日方率師生來台與大同高中學生相互專題報告，探討海嘯警報聲促進疏散、兩國防疫下校園生活及居家防疫等議題，會後享用珍珠奶茶、鳳梨酥等台灣名產，加深跨國交流。大同高中說，雙方互動萌芽友誼、收穫滿滿，更為此行留下美好回憶。

大同高中與日本仙台第一高校情誼始於2017年共同參與「櫻花科技計畫 」，即使計畫結束，雙方仍持續聯繫，近年由於新冠肺炎疫情改為線上互動，今年防疫措施及邊境解封，台日兩校重啟實體交流。

仙台第一高校2月底率27位師生拜訪大同高中，日方學生首先探討海嘯警報聲促進疏散議題，雙方接續分享兩國防疫規定、校園生活、居家防疫等觀察，全程使用英語溝通。

仙台第一高校教師能登美樹子讚賞大同高中學生流暢英文對話表現，不只讓校內學生深感佩服，也激起他們提升英語的興趣。大同高中也大讚，日方學生發表頗具深度專題令人十分欽佩，加深台方學生學術內涵。

交流活動來到中午，由大同學生帶領仙台一高前往學校樂食館吃午餐，並品嚐珍珠奶茶、鳳梨酥，大同高中分享，日方師生享用餐點後一直讚嘆「歐伊系（好吃）」，也紛紛表示能在台灣高中體驗在地午餐相當開心。

下午則安排雙方交換禮物跟分組遊戲競賽，大同高中表示，學生特別準備自製明信片贈與日方學生，主題多為台灣代表特色景點及美食，讓彼此在交換禮物過程中，也進行文化交流。

大同高中表示，睽違3年多的實地國際交流，讓學生不用踏出國門，便能獲得第一手的國際交流體驗，雙方學生以英文交流提升國際視野，提高學生的學習動機及參與活動熱忱，並分享彼此學習歷程，建立國際友誼，雙方學生收穫滿滿，留下難忘美好的回憶。