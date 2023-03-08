歡慶國際婦女節，中華開發金控今（8）日舉辦內部座談會，邀請集團子公司女性高階主管分享女性如何在職場展現自我，追求卓越的經驗與心得。開發金控更透過多元友善的企業福利與措施，打造友善公平職場，孕育永續人才。

秉持成為「首選雇主」（Become Employer of Choice）的策略目標，開發金控持續為員工打造多元尊重的職場文化，無論性別、國籍、年齡，每位員工都是企業邁向永續的關鍵夥伴。統計至2023年1月底，開發金控全集團副總經理職級的女性高階主管比例超過4成，而在集團四大主要子公司中，更有三家子公司包括中國人壽、凱基銀行與中華開發資本的總經理皆由女性出任，具體實踐擁抱性別平權，鼓勵女性員工發揮長才的企業文化。

開發金控今舉辦國際婦女節（International Women's Day，簡稱IWD）內部座談會，並響應2023年IWD年度主題「擁抱公平」，邀請子公司女性總經理與高階經理人，與員工對談交流，分享女性如何在職場中發揮特質，追求職涯成就的經驗與心得。活動尾聲更由集團資深主管致贈在場員工精美小禮，透過輕鬆有趣的互動，深化溫暖包容更擁抱公平的企業文化。

除了持續提倡職場平權意識，開發金控也提供多元友善的措施與福利制度，打造支持女性同仁發展的職場環境；包括提供十周產假與八天陪產假等優於法令的女性員工友善福利，各子公司辦公場所也設有哺乳室設置，或提供企業托育服務及優惠教育費用。

開發金控人資長陳慧珠表示，「開發金控致力於營造優質工作環境，對於女性同仁，除了提供公平的職涯發展機會，讓女性在工作場域發光發亮，更用心打造女性友善環境，增加同仁幸福感。」