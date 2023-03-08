台新金控首度參與彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality GEI)評選，即納入彭博性別平等指數成分股獲得國際肯定。彭博性別平等指數透過五大關鍵面向、共70項指標，評估企業在多元化和性別平等政策的表現。台新金控以「薪資平等及性別同工同酬」面向得分最高，同時在「包容性文化」面向表現則領先國內企業，顯示台新對於打造性別平等和具包容力的工作環境持續努力。

台新金控表示，為確保員工的薪資不因性別、年齡及種族而有所差異，每年定期參與市場薪資調查，檢視整體員工的薪酬水準，在薪資報酬上對所有員工一視同仁，男女薪酬比沒有明顯差異，且近10年每年調薪幅度皆有3％以上，績效好的同仁調薪幅度達15％，已連續9年入選高薪100指數，因此於「薪資平等及性別同工同酬」面向獲得高分。

在彭博性別平等指數中的「包容性文化」面向，台新金得分則明顯領先台灣市場平均，長期投入員工照顧獲得國際認可。台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，台新金控女性員工比例約六成，女性主管的比例約五成，於員工薪資或職涯發展上均公平對待，更依照員工各階段需求，打造平等多元的幸福職場，包含推行彈性工時4班制，提高女性員工產假至60日、給予女性員工流產假全薪、提供女性員工妊娠8日「產檢假」，以及配偶分娩享8日「陪產檢及陪產假」等多項優於法令的友善家庭措施。另外，也有業界獨有的子女結婚假，讓員工能在家庭與工作間取得平衡。

彭博性別平等指數此次透過五大關鍵面向、共70項指標，評估企業在多元化和性別平等政策的表現。五大關鍵面向包含：領導階層及人才管道、薪資平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策，以及品牌形象。本屆評選結果全球共有484家企業入選，來自45個國家和地區、11個產業，台灣共有16家企業入榜。