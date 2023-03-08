世界棒球經典賽睽違10年再度回台中市舉辦，業者紛紛推出相關活動及專案搶商機！位於鄰近高美溼地的台中港酒店，為推廣及響應世界棒球經典賽，即日起至3月底止，活動期間限定更推出組合優惠，經典炸物拼盤搭配蔡式精釀啤酒500ml／組原價 650元，期間限定只要優惠599元。

台中港酒店指出，炸雞啤酒當然要配世界棒球經典賽直播！於3／8到3／12日「世界棒球經典賽」精彩刺激賽事，在台中港酒店樂滿地西餐廳現場大螢幕直播，低消只要120元就能享受現場大螢幕直播，讓棒球迷們直呼視覺味覺雙享受，好過癮。

活動期間限定推出組合優惠，經典炸物拼盤搭配蔡式精釀啤酒500ml／組，只要優惠599元。（台中港酒店提供）

台中港酒店說表示，歡迎大家「來阮ㄟ故鄉七淘」，台中港酒店專屬為球迷準備熱門海線美食、最受關注打卡景點、必買伴手禮藏寶攻略、集錦精選多達六十家的海線特色商家，指定「來阮ㄟ故鄉七淘」專案依房型贈商家抵用卷，最多可拿到400元。

瘋棒球遊台中享划算，搭配「來阮的故鄉七淘」享住、享吃、好享玩。（台中港酒店提供）

平日入住豪華家庭房，四人同行每人只要1575元起，含翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN世界球池，貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務。讓球迷享吃、享住、享買、好享玩，超高CP值得瘋棒球遊台中新選擇，讓球迷們輕鬆享受假期時光延續美好旅行記憶。

台中港酒店表示，親子同樂活動不間斷，3／11日與3／15日週六，於5樓FUN世界推出晚安故事「繪本夢之船」，利用繪本故事結合創意手作活動，讓大小朋友們動動手也動動腦；還能盡情徜徉在大船夢幻球池放肆FUN電！讓家長們享受愜意飯店舒適慢活之餘，小朋友亦有歡樂、快樂學習的好去處。

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