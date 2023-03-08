一名年約45歲的澳洲籍男子，昨晚搭機來台旅遊，他從機場搭乘計程車到桃園市大園區住宿，進到房間後發現他帶的「瑜珈墊」遺留在車上，趕緊請旅館人員幫忙報警，警方獲報後調閱監視器，迅速找到男子搭乘的計程車，經與司機聯繫後順利找回男子的行李。

大園警分局三菓派出所7日晚間10時許，接獲轄內背包客旅館員工報案，稱有一名旅客行李遺失需要協助。員警獲報前往關心，該名男子透過旅館員工翻譯表示，他從澳洲獨自來台自由行，晚間搭機抵台後轉乘計程車到旅館住宿，進到房間內整理行李時，才想起瑜珈墊遺落在計程車上，讓他非常著急不知該如何是好。

警方得知後調閱旅館周邊監視器，順利查到男子搭乘的計程車，經與司機聯繫果然在車輛後座找到男子的瑜珈墊，熱心的司機隨後也開車回到旅館將瑜珈墊物歸原主，男子對於員警迅速在1小時內就幫他找回遺失物頻表感謝，大讚台灣人超熱心。