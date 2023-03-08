基隆市議會8日審查議案，其中有關通勤問題再度引起熱議。無黨籍暖暖區市議員陳冠羽提案表示，有關暖暖區基隆客運所經營之國道客運脫班現象嚴重，甚至有班次停開但未公告的「幽靈車」問題，導致通勤族極大困擾。陳冠羽強調，基隆絕不是只有安樂區有通勤問題。對此交通處回應，市府非常重視通勤問題，有脫班現象請議員直接反映，會立即要求業者處理。

陳冠羽說，暖暖區現有由基隆客運公司所經營的1061、1061A、1062、1088等路線國道客運，是通勤族非常重要的通勤方式。但從前議員王醒之開始就一直緊盯的基隆客運脫班、減班問題，現在竟然還更加惡化，出現了停開卻未公告，讓乘客傻傻地等待不會來的「幽靈車」問題。

民眾反映基隆客運1061停開卻未公告，導致通勤族在捷運忠孝復興站大排長龍。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

陳冠羽說明，基隆客運在暖暖脫班的問題已是常態，但業者現在竟形同「擺爛」，業者如果真的無法發車，最起碼要告知民眾，讓他們自主應變。結果業者不發車卻完全沒公告，就讓民眾等到天荒地老，完全打亂通勤族的上下班規劃。國民黨市議員連恩典也表示，已經有太多民眾反映此問題，請市府一定要好好解決。

去年若停開業者會用APP公告如截圖，目前則完全沒有公告。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

會後陳冠羽補充，基隆客運的脫班、班次不足問題已經是老問題。去年前議員王醒之就有邀請民眾黨立委賴香伶協助與公路總局和業者協調，增開1061及1061A共8班次，以及要求各路線班次要穩定發車，沒發車就必須公告。但到現在不僅停駛公告消失，相關班次也都減班停駛，非常令人不能接受。

陳冠羽呼籲，不要因為暖暖人口較少，通勤權益相對其他區就有差別待遇。最近大家都非常關心安樂區9026問題，但希望市長也能關心暖暖通勤族，絕不是只有安樂才有通勤問題，難道也要請市長來暖暖搭車才有用嗎？

交通處處長王圳宏回應，市府非常重視通勤族權益，議員往後有類似情形可立即反應給交通處，會要求業者儘速因應處理。（徐佑昇攝）

對此交通處長王圳宏回覆，通勤族權益絕對是市府最重視的議題，議員未來若有任何問題都請直接跟交通處反映，交通處會請業者儘速處理，捍衛民眾通勤的權益。