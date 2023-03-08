聯訪結束後，他上車前先向在場記者致意後，隨後搭車離去。(黃敬文攝)

荒山亮爆性侵單親媽遭索百萬 康康嘆：飯局妹也沒那麼貴

53歲金曲歌王荒山亮日前遭爆涉入性侵疑雲，女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，因此雙方對話紀錄遭到曝光，女方也向警方報案；荒山亮今(8)日下午2時許前往林口警分局到案說明，約3時許步出分局接受聯訪時，他鄭重強調自己沒有做出，反性自主的事情。

荒山亮步出分局後，接受大批媒體聯訪，他受訪時面露憔悴，全身微微顫抖；他表示，目前已進入司法階段，所以偵查不公開的情況下無法說明細截，但他要向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有作違反性自主的事情。

荒山亮指出，這個A女士不斷跟自己強調她的強大背景，向自己恐嚇勒索鉅額的款項，導致身心俱疲；20多年來他在工作崗位上兢兢業業，從來沒有想過傷害任何人，這些捏造的情節跟虛構的對白，讓自己的人格遭受極大的羞辱，會積極面對司法的檢驗，也會捍衛個人權益，相信是非曲折自有公評。

聯訪結束後，他上車前先向在場記者致意後，隨後搭車離去。