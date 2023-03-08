疾管署長莊人祥曾擔任中央流行疫情指揮中心發言人。（資料照,鄧博仁攝）

在疫情期間擔任疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心發言人的莊人祥，2月22日升任疾管署署長，卸下長達3年的發言人職務。精神科名醫沈政男透露，莊人祥是他在3年疫情期間最佩服的官方人員，因為他對疫情演變的預估是官方裡面最為可靠。沈政男認為，莊人祥是不可多得的公衛官員，當上疾管署長後，應該仕途大有可為。

為何稱莊人祥對疫情演變的預估是官方裡面最為可靠？沈政男今(8)日在臉書指出，2021年5月時，台灣進入三級警戒，人心惶惶，連好多醫學背景的人都說每日新增可能破千、破萬，沈政男說在5月23日，莊人祥便在個人臉書貼出每日新增曲線，圖形顯示5月15日曲線已達高峰，後來開始下降了，也就是疫情早已獲得控制。沈政男認為，莊人祥早就知道三級警戒那一波疫情不會失控，只是不能講得太早、太有把握，於是只能在疫情記者會上揚起一抹神秘的微笑。

沈政男提到，莊人祥是陽明醫學系畢業，公衛研究所碩士，後來拿到美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士，那是20年前的事，當時醫學資訊學的專家在台灣應該是相當稀少，也因為這樣的電腦背景，讓他有了預測傳染病傳播曲線的能力，可以自己跑預測程式。沈政男坦言自己都是用網路上現成的程式來跑，但那些預測模型只能參考，必須參酌實際疫情，靠著人腦推斷來做預測。

此外，莊人祥還有一點讓沈政男很佩服。沈政男指出，莊人祥跟媽媽同住，婚後幾十年也是如此，而且為了孝順，都會把媽媽煮的菜吃光。且有次疫情記者會上，被問到如何兼顧家庭生活，莊人祥馬上說，晚上回到家還是有跟媽媽請安，「令人佩服的好兒子」。

「忠臣出於孝子之門」，沈政男直言，莊人祥是不可多得的公衛官員，他當上疾管署長以後，應該仕途大有可為。