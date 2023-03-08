一名網友PO照片分享一款「總會」三明治，吸引2.6萬人朝聖，不少網友見狀吐槽早餐店老闆寫錯字，因為一般常見的寫法是「總匯」三明治，沒想到有內行網友指出，這款三明治的英文原名為「Club Sandwich」，所以正確寫法應是「總會」三明治才對。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上分享，經過一間早餐店的時候，看見桌上擺著「總會」三明治的標牌，但仔細一看卻發現，用字與平時常見的「總匯」三明治不同，讓他懷疑店家寫錯字了。

貼文吸引2.6萬人朝聖討，不少網友吐槽早餐店老闆寫錯字，也有人懷疑這該不會是另類的行銷手段。另有內行網友解答說，其實大家一直以來看到的「總匯」三明治才是錯的寫法，因為這款三明治的英文原名為Club Sandwich，翻成中文以後應寫作「總會」三明治，但是後來「會」演變成「匯」，指什麼餡料都包在三明治裡面。

真相曝光後，讓不少網友看呆，直呼長知識了，原本還想檢討老闆沒讀書，結果發現自己才是笑話，從小看到大的寫法竟然是錯的。