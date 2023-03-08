荒山亮爆性侵單親媽遭索百萬 康康嘆：飯局妹也沒那麼貴

曾榮獲第23屆金曲獎最佳台語男歌手獎的荒山亮，6日被一位45歲單親媽媽指控去年11月對她霸王硬上勾，雖哭訴不要，荒山亮仍說：「沒關係，哥哥疼，我會小力一點」；女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就消失，女方因此向警方報案。稍早，荒山亮透過經紀公司發聲明，強調「絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。」

荒山亮在聲明中表示，全案目前已由相關單位進行真相釐清中，因偵查階段不能公開，敬請原諒暫不能對外講述細節，「但是本人在這裡向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。」

荒山亮提到這段時間，不斷被A女士強調她擁有豐沛的社會背景、背後勢力強大等，多次索取鉅款，令他心生畏懼、疲於應付心力憔悴；荒山亮重申自己出道20多年，一直在工作崗位上努力創作音樂，從未有害人之心，相信司法會還他清白，也感謝一路支持的粉絲和家人，對於浪費社會資源深感遺憾，期盼事件能早日落幕。

荒山亮聲明曝光。（圖／經紀人提供）

今（8日）下午2點，荒山亮在友人、律師的陪同下，現身於林口警分局，面對大批媒體詢問，荒山亮僅低調回應：「謝謝，先讓我進去完成程序，稍後會再做說明」，隨後步入警分局說明案情。