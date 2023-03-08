關繼威入圍奧斯卡男主角獎，寫下亞裔男演員紀錄。（台北双喜提供）

由將問鼎奧斯卡影后楊紫瓊主演、至今已橫掃300多個國際大小獎項《媽的多重宇宙》，在13日的第95屆奧斯卡金像獎榮獲11項大獎的提名，是本屆入圍最多的贏家，楊紫瓊跟關繼威最被看好拿下個人獎項，改寫影史；楊紫瓊不僅有機會成為奧斯卡首位亞裔影后，也將會是時隔21年，繼荷莉貝瑞（Halle Berry）後，第二位拿下最佳女主角的非白人演員。

她近期在上節目採訪時，提到母親建議她不要在奧斯卡頒獎典禮穿褲裝，楊紫瓊俏皮回應團隊已經量身訂製燕尾服，但媽媽還是不死心的說服：「妳穿褲子的時候，看起來會很矮」楊紫瓊笑道母女兩人的感情很好，她也曾表示：「媽媽們是真正的超級英雄，每天都肩負世界的重擔，但從來沒有人給她們披上超級英雄的斗篷。」因此希望藉由《媽的多重宇宙》演出每個母親的心聲，電影也引起許多共鳴，成了不少家庭舒緩緊張關係的媒介。

而關繼威因應電影宇宙的切換，時而懦弱，時而帥氣，武打戲也毫不生疏，讓他奪得多項大獎，寫下亞裔男演員許多紀錄，奧斯卡名單入圍那天，還特別設了鬧鐘跟團隊連線看直播，他坦言多年來一直觀看奧斯卡頒獎典禮，想像走在紅地毯上跟被提名是什麼感覺，但因為環境所逼迫，離開大銀幕前，本來以為這個夢想再也無法實現，沒想到《媽的多重宇宙》獲得大成功，讓他一路過關斬將，站上頒獎舞台致謝，希望自己的故事能激勵其他人繼續追求夢想。關繼威也有望成為1985年《殺戮戰場》吳漢潤之後，第二位拿下奧斯卡最佳男配角的亞裔男演員。

導演關家永（左）的母親來自台灣。（台北双喜提供）

《媽的多重宇宙》製作團隊跟台灣頗有淵源，導演關家永（Daniel Kwan）的父親來自香港，母親來自台灣，這部電影也反應著自己的成長背景，尤其跟媽媽之間的關係，都投射在裡面，在構思劇本的時候，關家永提出「讓我媽媽進入《駭客任務》是一個非常有趣的概念」也因此寫出《媽的多重宇宙》這部腦洞大開的奇幻家庭片，意外走進奧斯卡，讓他跟搭檔丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）都感覺「像在拍電影一樣」。

史蒂芬妮許入圍奧斯卡女配角獎，將和同劇的潔美李寇帝絲共同競爭。（台北双喜提供）

劇中的女兒史蒂芬妮許（許瑋倫Stephanie Hsu）的媽媽同樣來自台灣，亞裔美國家庭故事讓她們很有感，她帶媽媽上戲院觀影，母親在電影結束後，感動地指著楊紫瓊所飾演的角色：「那就是我。」史蒂芬妮許本次奧斯卡與潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）成死亡之組，一起競爭最佳女配角，日前也獲得肯定，在美國電影獨立精神獎拿下最佳突破演出獎，後續發展相當看好。

為了慶祝《媽的多重宇宙》榮獲奧斯卡11項提名，台灣首次IMAX版也將在3月9至15日舉辦《媽的多重宇宙》（新譯版）奧斯卡集氣場，要讓粉絲享受畫面跟聲光效果的震撼！