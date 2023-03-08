宏達電（HTC）今（8）日宣布成為氣候相關財務揭露工作小組（Task Force on Climate-related Financial Disclosures TCFD）的支持者。隨著氣候變遷影響加劇，企業皆面臨氣候所帶來的風險及機會，HTC立基於目前永續發展的堅實基礎，再邁出關鍵的一步將自願性針對氣候相關資訊進行揭露，達到資訊透明度，這也代表著HTC 朝著淨零減碳的可持續發展目標繼續前進。

HTC不斷在營運各層面落實並提升對環境永續的堅持。HTC最新產品VIVE XR Elite的發布，也代表著 HTC對企業社會責任的持續承諾。VIVE XR Elite所有包裝材料皆屬100％可回收材質，99.99％由紙質材料製成，並且99％的包裝由回收材料製成。

氣候相關財務揭露（TCFD）工作小組於2015年由國際金融穩定委員會（Financial Stability Board FSB）所成立，至今已獲得全球遍佈4000多個組織的支持，其中包含台灣超過120個組織。HTC 將於 2023 年自願性發布首份TCFD 獨立報告書，成為台灣極少數以發布獨立報告書取代將訊息納入企業年度永續報告書的公司之一。

TCFD 其任務為擬定一套具一致性的自願性氣候相關財務資訊揭露建議，協助投資者與決策者瞭解組織重大風險，並可更準確評估氣候相關之風險與機會。 2017年，TCFD工作小組依據組織營運核心的四大元素建立TCFD架構，包括四個核心要素：治理、策略、風險管理、指標和目標。 同時將氣候相關風險區分為低碳經濟相關之「轉型風險（Transition Risks）」與氣候變遷影響相關之「實體風險（Physical Risks）」（如極端天氣事件），以及氣候變遷所帶來的新機會（如市場對低碳產品的偏好），以協助組織評估及揭露與業務活動最直接之氣候相關風險與機會。

HTC 致力提升整體營運的環境永續性，改善製程和品質標準，並持續探索能減少碳排放和提高能源效率之處。2022年榮獲台灣企業永續獎（TCSA）「企業永續報告類－資訊及通訊傳播業第二類銀級」肯定。 HTC 還獲得 EcoVadis所授予的永續發展銀牌殊榮，EcoVadis 是全球最受信賴的國際永續性評級平台之一。 此外，全球三大 ESG 指數提供商之一的FTSE Russell宣布，HTC已通過並成為富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）成分股。 富時永續指數系列（FTSE4Good）旨在衡量企業在環境、社會和公司治理（ESG）方面所實踐的優異表現。