美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表示，計畫於今年訪陸，最快春季派團隊到中國大陸。大陸商務部8日對此回應稱，迄今未收到雷蒙多訪問的建議，認為雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多希望訪陸一事持開放態度。

據大陸商務部網站，商務部美大司負責人就美商務部長雷蒙多表示有意訪陸應詢答記者問指出，中方注意到有關媒體報導。中方迄今未收到美方有關雷蒙多部長訪華的建議。我們認為，雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多部長希望訪華持開放態度。中方將繼續致力於通過對話解決彼此關切、推動建設性務實合作。

據外媒此前報導，雷蒙多指出，許多美國退休金公司仍在中國大陸投資，因此美國不希望採取過度廣泛的限制，損害美國工人和經濟，強調有關問題雖是美國的優先考慮，但必須謹慎正確處理。對此，她表達今年訪陸的意願，且最快春季派團隊到中國大陸。