美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，將在4月時於加州和總統蔡英文會面。對此，前立委郭正亮推測，麥卡錫本打算在8月時突襲訪台，但只要4月時蔡英文提前跟他見面，那他8月就一定不會來 了。

郭正亮今（8）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，蔡英文這次的處理方式是對的，因為若麥卡錫真的訪台，恐怕會有不測後果，而除了4月這一趟，蔡在今年8月和明年1月大選結束後，還會再去美國的。

郭正亮提到，蔡英文4月的行程是她自己排的，8月的行程則是固定的，因為那一趟的目的，是要去參加巴拉圭總統就職典禮，外界也預期，蔡8月才會展開過境外交。

郭正亮認為，蔡英文會提前在4月訪美，並與麥卡錫見面，是因為他原打算8月時突襲式訪台。郭正亮解釋，先前透露將在4月訪台的美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）曾說，麥卡錫訪台時間是「Later this year」，他並判斷，麥考爾這句話所說的時間點，就是在8月。

郭正亮接著說，但只要蔡英文4月先見了麥卡錫，那麼他8月一定不會來台灣。而到了明年，麥卡錫訪台的難度會更大，因美國將舉行總統大選，身為議長的麥卡錫，有責任要幫忙募款，所以他可能會沒空來。