文化部部長史哲、中華民國電影基金會董事長朱延平導演、演員蔡振南、音樂創作人陳明章、高雄愛樂基金會執行長朱宏昌、國家影視聽中心董事長藍祖蔚今出席《影響台灣》草地音樂會記者會，現場史哲宣布，今年第60屆金馬獎預算加倍，朱延平表示，今年將會邀請影迷共同回憶林青霞、楊惠姍等人重返金馬舞台，更已向大陸遞出橄欖枝，希望港片、陸片能回鍋共襄盛舉。

文化部長史哲（左三）今撥冗出席記者會，並宣布今年金馬預算加倍。（國家影視聽中心提供）

自2018年的第55屆金馬獎後，陸片集體「大退潮」，朱延平說：「希望跟大陸釋出善意，能夠喚回一些共同回憶，金馬60年是契機，我們已提出要求，對方還沒回覆。金馬獎還是華語電影的龍頭影展，仍是台灣之光、華語最高榮譽，雖然我們能自己辦，但缺了大陸跟香港還是可惜了一點。」

《影響台灣》草地音樂會本周六日將在高雄舉辦，2個小時的演出時間將會串起破百部電影的主題音樂演出，朱延平分享：「作為商業片導演，我個人有個迷思，只要電影主題曲很好聽，我就安心了，通常主題曲好電影就會好。」蔡振南也附和說：「好像就像朱導說的，音樂好電影就會好。」