雲林國小校長魏國賢寫勸募信給家長的隔天，校長室就收到30雙鞋。（雲林國小提供）

斗六市雲林國小直排輪隊是比賽常勝軍，許多家庭有超過1雙以上直排輪，而沿海的口湖鄉頂湖國小缺10幾套直排輪，一雙3000、4000元是筆不小負擔，雲小校長魏國賢主動向家長勸募用不到的直排輪送給海邊國小，2周就募到80套！頂湖國小校長鍾志清今天出動1輛廂型車、1輛休旅車載回。

2017年成立直排輪社團的頂湖國小，目前10多名學生使用教練的直排輪，因教練可能離校，校長鍾志清在社群媒體詢問是否有大學校可捐用不到的直排輪。

雲林國小校長魏國賢獲知後，提筆寫勸募信給家長們是否可捐贈家裡沒用到的直排輪，或他也可以低價購回，幫助海邊國小的資源困難，但婉拒捐款或直接新買，沒想到隔天校長室火速收到30套含頭盔、護具的直排輪，到上周共募到80套！

現就讀國二的雲小校友吳若溱說，老舊直排輪就像是她朋友，陪伴度過許多時光，原本猶豫著要不要送出，想到可讓更多人體會玩直排輪的放鬆自在，決定捐出去，對她來說這不僅是善意的舉動，也是將她的童年快樂回憶延續下去。

受贈方頂湖國小校長鍾志清今（8日）上午專程到雲小領回80雙直排輪，看到直排輪如小山高也嚇一跳，很感激捐贈者把愛鞋捐出來，該校必定好好使用與惜福。他表示，社會愛心來自十方，該校留下20雙，其餘願意再當窗口轉贈口湖鄉其他學校，或台西鄉、四湖鄉、麥寮鄉學校。

魏國賢校長陪同送鞋到頂湖，他表示，感謝雲小寶貝和家長們滿滿的熱情支持和造福，讓愛輪轉下去，真心喜歡這樣的氛圍和家的感覺，直排輪舊鞋傳愛，一部分的人學到付出，一部分人學到感恩，大家都是雙贏。