保安大隊長沈能成（左）則親贈禮盒向女性同仁致意。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

慶祝3月8日「國際婦女節」，台中市政府警察局刑事警察大隊，特別準備女性同仁選擇的天然、環保花材製成不同香氛和療效的「精油皂」，由大隊長林明佐親自逐一致贈，並貼心地安排各式精緻美味的糕點及新鮮果汁，讓女性同仁在繁重而高壓的工作下，偷閒盡情享受下午茶；保安大隊長沈能成則親贈禮盒向女性同仁致意。

為表達對女性員工慰勉及關懷之意，大隊長林明佐於婦女節前夕出席慶祝活動暨女性員工座談會，大隊長林明佐表示，刑事警察是高壓且具備挑戰的工作，50位女性同仁，工作工時長且不確定性，大多數都是身兼多職的職業婦女，除了工作壓力，還要承擔家庭照顧責任，相當辛苦。

大隊長林明佐肯定，刑大女性同仁能在刑事工作上追求自己的成就感，不論是模範警察的遴選，各類重大案件現場或是內勤工作辦理各項業務、擔任政策規劃的承辦人員，都可見女性同仁展現韌性、強悍以及細膩和敏銳的各種面貌。

保安大隊長沈能成則說，近年來女性在警察職場上表現優異，不輸男警，且本身性格會比一般女性獨立、堅毅、細心及富同理心，在各方面的工作表現都非常亮眼，其細心、體貼的特質也緩和了較陽剛的警察工作環境，在刑案偵辦上也讓女性被害人更有信賴及安全感，大大提升民眾對警察服務的滿意度。

林明佐表示，兩性平權時代，女性是社會的重要力量，無論在家庭或社會貢獻上都值得肯定與驕傲，希望藉由舉行婦女節活動的機會，喚起大家重視女性在職場上的付出，並給予女性同仁更多掌聲與支持，讓女性更健康、更自信，共同建設更美好的社會。