此次研討會與招商活動由證交所總經理簡立忠帶隊，為疫情影響3年後重新出發，吸引當地企業與越南台商企業熱烈參與，藉由面對面的直接對談，給予當地企業最實質助益，對前進台灣資本市場展現高度興趣。

康和證董事長鄭大宇在會中表示，越南不僅台商匯聚，且擁有年輕勞動力、簽署多項自由貿易協定及地利優勢，在中美貿易戰後已成為台商與外資企業的新廠落腳處，同步帶動越南經濟更快速成長，對越南台商而言是商機也是壓力，進而促使台商升級轉型。

海外企業輔導不易，須了解當地法規及商業模式，甚至是文化差異及語言差異，才能提供企業籌資掛牌上市最佳的解決方案。康和證近年來致力開拓海外企業來台掛牌，成功輔導越南、馬來西亞、日本、中國大陸台商等海外企業來台掛牌。

康和證指出，在開發東南亞市場成果豐碩，包括首家來台上市的越南企業豐祥-KY(5288)、首家來台上櫃的馬來西亞企業達輝-KY(5276)，均由康和證主辦。另有日本第一化成IKKA-KY(2250)、永固-KY(5546)等企業成功來台掛牌。

台灣是越南第四大外資國與第五大貿易夥伴，各產業在越南的快速發展，亟需要資本化及國際化。台灣資本市場交易活潑、本益比合理、流動性佳、籌資多元管道暢通，是亞洲資本市場極佳的籌資中心，是最好的資本市場平台。

台灣於2008年正式開放國外企業來台申請上市櫃，據統計，目前在海外註冊來台上市的第一上市（KY）公司在台灣掛牌家數已有70多家、第一上櫃有30多家，在首次公開發行（IPO）及再籌資（SPO）方面，上市掛牌後的籌資管道多元便捷。