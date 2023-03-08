若台中市政府執意終止雙方合作關係要怎麼辦?邱于芸坦言，請台中市政府務必遵循雙方簽訂的開發契約相關約定，合法辦理或進行協商，藉此消弭紛爭，減少訟累。

目前該爭議已進入司法程序，邱于芸強調，在訴訟確定前，本公司仍是豐洲二期唯一合法之開發廠商。籲請台中市政府切莫逕為自行開發或委託他人開發等違約行為，否則將會追究相關法律責任，以捍衛公司與全體股東權益。

邱于芸表示，此案台開前前後後共投入10億元，但台中市政府無視公司投入大量的人力及物力，臺中市政府事後以未繳交不在開發範圍內之聯外道路土地費用及未撥付該等土地之使用保證金為由，片面違法終止開發契約，雙方因此爆發糾紛、鬧上法院。

台開自1964年成立以來，致力於工業區開發，協助地方政府提供開發資金及解決各項開發難題，邱于芸表示，「對於此案一定會竭力依照雙方簽訂之開發契約相關約定，繼續與台中市政府合作辦理豐洲二期用地取得、土地銷售及工程開發等開發事務。」