第五屆WBC世界棒球經典賽今（8）日開打，中華隊將在晚間7時迎戰巴拿馬，國民黨立委洪孟楷昨日宣布中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，沒想到竟遭網友嫌少，還有人酸他是在「蹭」。對此，他秀出照片，說自己已經「蹭」了30年，且還打算一輩子繼續蹭下去。

洪孟楷昨日在臉書表示，身為30年棒球迷，非常希望能夠看到中華隊贏球，因此決定拋磚引玉發出祭品文，只要中華隊每贏一場比賽就發50份雞排，晉級東京再加碼100份，預算最多會發出300份雞排，希望可以號召各界一起為中華隊加油，「讓我們看好球、大聲應援、守護主場，期待吃美味雞排。」

不料洪孟楷的一番心意卻遭網友嫌少，還有人酸他只是在蹭，讓他忍不住再度發文，貼出自己2004年雅典奧運時，在機場歡迎中華隊回台的照片，直呼「蹭棒球？已經蹭了三十年了，我還打算一輩子蹭下去！」

洪孟楷直言，發雞排的祭品文只是為了號召各界一起共襄盛舉，重點是幫中華隊加油，希望中華隊贏球的心意，而不是在募款比賽，不過他也說「這是預賽，能夠晉級到東京打八強當然要加碼，我最希望看到中華隊前進邁阿密！」

不只如此，國民黨台北市議員徐弘庭更直接在留言處，貼出他與洪孟楷多年前的合照，開玩笑說「要拿這張出來蹭才對啦」，只見洪穿著兄弟球衣，兩人面容明顯相當青澀，身後甚至還有2010年關門的先施百貨的背板，顯見該張照片已有一定的年歲。