3月8日為國際婦女節，為響應聯合國「性別平等與增能女性」目標，新竹市政府於今天舉辦《愛自己，從「心」開始》婦女節活動，市長高虹安並到婦女館當館長，參加動靜態課程，與女性朋友一同有氧揮汗兼參與知性植栽課程。

高虹安表示，非常能體會女性兼顧家庭與工作的辛勞，身為新竹市首位女性市長，今年婦女節特別轉換角色，擔任婦女館一日館長，親身參與課程。

她說，新竹市婦女館提供女性朋友舒適、自在、安全、放鬆的環境，今年三八婦女節更是擴大辦理更多元的課程活動，今天就親身體驗到4種不同課程，包含有氧運動、手作烘焙、療癒植栽手作，以及香氛療癒課程，能跟市府同仁一起參與課程相當開心，也歡迎市民在活動期間把握機會體驗。

高虹安市長也提到，除了婦女館之外，新竹市也有許多婦女友善政策正持續推動中，包含好孕專車擴大使用資格、定點臨托新增平日夜間及假日白天的臨托項目，以及凍卵補助政策也即將在母親節前後正式上路，讓更多市民能享受到政策福利，市府也會致力於提供協助，當竹市姊妹們的最佳後盾。

社會處李季縈處長表示，今年婦女節慶祝活動有別於以往的系列活動，特別將課程延續，自婦女節起將有一整年的系列活動，包含運動、手作、烘焙、講座等培養女性知識與健康的內容。

她說，婦女節不僅是一個節日，新竹市要讓女性每天都可以過婦女節，婦女館於2015年開館後所辦理的課程一直深受市民喜愛，今年婦女節也是首次邀請市府女性員工參與，同仁得到訊息後也都非常踴躍，未來婦女館將委託竹塹社教服務協會持續安排各式課程，歡迎女性市民追蹤社會處粉絲專頁獲得最新課程訊息。