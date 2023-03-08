今天是3月8日國際婦女節，新北中和區雙和醫院關心女性朋友，忙工作、家庭之餘，也得照顧自己身體，特別是接近更年期的族群，這段必經時期症狀並非發生在每位女性身上。醫師表示，切勿隱忍，少數人甚至因此罹患憂鬱症，現今治療方式除了荷爾蒙補充，規律運動可同時降低體重、心血管疾病風險，改善症狀。

研究指出，台灣平均停經年齡為50歲左右，事實上，許多女性約45歲開始就有更年期症狀，由於這段期間生活重心容易主要在工作上，另一半也忙於事業，子女也正處於青春期，也處在需要更多愛的階段，如此家庭、事業兩頭燒，導致女性朋友忽略自我身體狀況，隱忍更年期症狀帶來的不適，少數人甚至患上憂鬱症。

雙和醫院婦產科主治醫師蘇茗軒表示，更年期並非出現在每個女性身上，但約4到6成比例都有程度不一的症候群；雌激素降低會影響脂肪代謝，許多女性也會發現怎麼少吃了，體重還是不斷增加；當更年期出現症狀時，是時候讓忙碌的妳停下腳步，關心自己是否吃得健康、有沒有規律運動、今年健檢有無紅字。強調，更年期不該是妳困擾駐足的地方，而是人生中必經的一段旅程。

蘇茗軒補充，要緩解更年期症候群，若無荷爾蒙使用禁忌，荷爾蒙補充是目前最有效的方法，還能減緩骨質流失、預防關節退化，保護心血管、降低大腸癌發生。另外，搭配規律運動，可同時降低體重、降低心血管疾病風險與代謝問題，也可改善睡眠品質、低落心情，增進夫妻性福。

台灣更年期婦女健康管理及藥物治療表示，由於雌激素降低，引起腦部下視丘血管舒縮中心不穩定，導致失眠、盜汗、熱潮紅、心悸等；而缺乏女性賀爾蒙，陰道乾澀、性交疼痛及反覆泌尿道感染也層出不窮。