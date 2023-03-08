豈止半邊天！花旗（台灣）65.8％的協理至董事總經理職位由女性任職，在集團內和台灣金融同業間皆名列前茅，今（2023）年更達成一項性別平權里程碑，花旗（台灣）銀行企業金融五個事業群的負責人，首次全數由女性出任，分別為總經理暨台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人，同時為亞太區企業金融事業群總裁的張聖心、商業金融群事業負責人余苑菱、金融事業群負責人馮淑儀、資財暨貿易金融事業群負責人程雯，以及證券服務處負責人汪曉琪，充分展現花旗長期耕耘女性培力的成果。

花旗（台灣）董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，花旗致力於打造一個擁抱多元化的全球性銀行，目前花旗台灣有65.8％ 的協理至董事總經理的職位由女性擔任，晉升至協理以上職務的女性同仁占76.4％。

花旗（台灣）總經理張聖心強調，花旗對多元化（Diversity）、平等（Equity）及包容（Inclusion）的承諾是我們的核心價值之一。目前花旗（台灣）銀行企業金融事業群的負責人，全數由女性出任，表示花旗長期打造的多元共融文化，受到同仁的認同和實踐，讓花旗每一位優秀的員工在職場上能夠盡情發揮實力，為客戶提供最優質的服務。

響應今年國際婦女節的主題「＃EmbraceEquity」，花旗（台灣）特於內部舉辦「敲碎玻璃天花板的女人」講座，由花旗（台灣）商業金融負責人余苑菱、財金暨貿易金融事業群負責人程雯，及人資長黃瓊慧三位女性主管共同主講，分享她們過去在職涯和生活中，如何跨越社會賦予性別的限制，進而在現在的位置上，發揮影響力、擁抱平等，在花旗建造一個友善的工作環境。講座共吸引超過100名同仁熱烈參與。

針對女性同仁於講座中提問，在做決定時常因許多考量而難以抉擇，同時覺得自己是否還可以做的更多、更好，余苑菱和程雯異口同聲回應，跟隨自己的時間表，勇敢相信自己每一個當下的決定，就是最好的決定。黃瓊慧也特別強調，花旗永遠是女性員工最強的後盾，在職涯發展上，花旗長期提供女性人才培育計畫，例如花旗女性領導人發展計畫（Citi Women Leadership Development Program）、亞太多元領導者計畫（Asia Pacific Sponsoring Diverse Leaders Program ）等，持續提供不同職級女性人才多元化的領導賦能課程，協助她們在領導力上有更卓越的發展。

此外，在人生的重要時刻，花旗也提供產假 16 週、陪產檢及陪產假4 週，更特別提供收養假 4 週，大幅優於國內勞基法規定，給予每一位父母最大的支持。花旗（台灣）亦制訂對同志族群友善的福利政策，同志員工也可以申請婚假、陪產檢及陪產假或家庭照顧假，徹底實踐職場平權，擁抱平等。