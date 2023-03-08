近期網路詐騙、私密影片外流頻傳，高雄市婦幼隊趁今日國際婦女節，於高雄義享時尚廣場對民眾進行婦幼安全宣導，除了教授簡易防身術外，更聚焦在提昇民眾防詐意識，達到「識詐」目的，透過通訊軟體講解，避免民眾落入愛情詐騙圈套匯錢、拍攝私密影片，慘遭詐財、外流。婦幼隊指出，未經他人同意散布性影像、製作或散布他人不實性影像等，最重處5年有期徒刑。

高雄市婦幼隊員警教授簡易防身術。（高雄市婦幼隊提供／崔正綱高雄傳真）

婦幼隊指出，為提昇民眾防詐意識，分享常見之假愛情交友詐欺案例，詐騙集團以交友軟體或通訊軟體，加上網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，設下愛情圈套，透過聊天聊出感情，再假借任何理由詐騙錢財以及誘騙裸照及猥褻影片。

當許多被害人上當後，對方就會以裸照、影片威脅，使拜害人不敢求助親朋好友。婦幼隊指出，相關法規如「中華民國刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」立法院三讀通過，未來透過刑法專章(第28章之1妨害性隱私及不實性影像罪章)保護、加重罪責方向，嚴懲性影像犯罪者，未經他人同意攝錄性影像，最重處3年有期徒刑。

近期陸軍八軍團軍官情侶營區內自拍性愛影片遭人惡意外流，引發社會譁然，而當事軍官情侶也到高雄警局報案，檢警受理後循線下鎖定多名轉傳網友，並傳喚網友到案說明。

婦幼隊指出，以強暴、脅迫攝錄性影像、未經他人同意散布性影像、製作或散布他人不實性影像等，最重處5年有期徒刑；呼籲在網路傳送性私密影像、提供檔案供網友下載欣賞、或透過訊息、通訊軟體、電子郵件等方式，將檔案分享給他人觀看，涉嫌觸法行為，切勿以身試法。

婦幼隊提醒，為防範數位性別暴力，如發生性影像遭散布情事，除了應立即保存證據，可向衛福部的「性影像處理中心」私me專線(02)2576-2016諮詢，亦可利用24小時線上申訴服務，由中心協助通知平台業者自律移除相關內容等方式解決。