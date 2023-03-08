屏東已婚刑事小隊長劈腿單親媽，不滿對方提出分手要求，揚言將性愛照傳給女子前夫與孩子，還直誇單親媽媽「屁屁好圓、好結實」，導致女方憂鬱症就醫，事後憤而提告，屏東地院依恐嚇危害安全罪，一審判處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

這名女子控訴，結識王姓小隊長時，他隱瞞已婚身分，兩人進而交往，但知情後一直想結束這段戀情，當有次提議分手時，王男竟透過通訊軟體傳送「照片我會傳給你前夫、孩子」、「我很多張照片」，還有「屁屁好圓好結實飽滿」、「意猶未盡...一看再看」。

女子直言，因小隊長手中握有很多照片，並威脅照片會傳給前夫跟孩子時，她感到非常害怕，因為不想讓孩子看到母親這樣子，除此之外，裸照被公開會讓她覺得很羞愧。不過王男解釋，女方先威脅要與他的妻子見面，有意破壞他的家庭，因而在你來我往針鋒相對情境下，才有有這段未經深思熟慮對話。

法官審酌後認為，王男為有婦之夫，發生婚外情本有不該，嗣經女方提議分手，又不思以和平方式解決感情糾紛，反對女方恫稱要將性愛影片傳給前夫與孩子，令女子心生畏懼，因此憂鬱症復發、惡化，實不可取；考量犯後未能與女子達成和解，且始終否認犯行，犯後態度難認良好，因此一審判處拘役30日，可易科罰金。