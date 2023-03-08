因應中共軍機擾台，近來台南機場軍機起降頻繁，國防部從今年起也擴大航空噪音補助至第二級區域。不過，立委陳以信、台南市議員林美燕卻發現，軍方補助戶數資料有誤，南區新生里配額落差達54戶，今天邀集空軍第一聯隊及市府相關單位協商，除達成全面清查疏漏戶數，並設法在今年補足的共識外，也將促請國防部修正規定，確實補償住戶的損失。

林美燕表示，今年台南機場補助範圍擴大到第二級區域45里，目前正審核申請住戶的資格。其中，南區新生里長王安國發現，該里為眷村改建，1999年同時間完工進住1967戶，但軍方提出的住戶數卻只有600餘戶，換算補助比例4.1％，實際可補助戶數27戶，與現住戶應有的配額81戶，落差高達54戶，金額216萬元。

林美燕指出，空軍機場噪音補助在她於1994年擔任南區大恩里長期間即已實施，軍方以2003年3月6日的房屋建造日期作為補助認定期限，缺乏實際依據，甚至將理應「補償」稱為「補助」，做法明顯有瑕疵，應該修法及改善施行措施。

鑑於主管權責在國防部，王安國也向立委陳以信陳情。陳以信認為，軍機航行造成鄰近住戶噪音干擾，適當補償是政府的責任和義務，且標準應該從優從新，一旦執行出現落差，更必須釐清及究責。

陳以信還說，他將於本月21日在立法院總質詢時，要求國防部完整說明本案的改善方案，務必補足新生里的補助差額，並修改相關法令，將補償範圍、房屋認定期限合理修正，兼顧法理情，切實保障民眾的居住權益。

會中，除王安國提出陳情書，要求軍方補救外，今年納入申請補助的南區文華里長李秉樺，也期盼45里都應普查，清查是否有類似新生里的落差情況，並有效補救。

列席的空軍第一聯隊政戰主任邱上校回應，指噪音補助作業於2011年以前由市府承辦，後來改由該聯隊接手，因此用詞及做法都有變動，原始情況尚待追溯。市府副秘書長邱忠川也表示，推測落差應是興建屋數與居住戶數有出入所致，市府將指派地政局擔任對口，協助民政、工務等單位，比對新生里及其他各里的補助戶數實況。

據了解，台南機場駐紮IDF戰機，國防部依距離機場航道的遠近，逐年針對台南、高雄等地的學校、公家機構及住戶，補助裝設冷氣空調或氣密窗，每戶1次且經費限額4萬元，累計至今已補助5000戶。其中，三級區域補助比例已達80％，今年擴及第二級區域，第一級區域補助時程則未定。