田姓男子與孫姓女子6日前往鳳山台新銀行匯款，行員發現異常，立即通知警方到場；田男與孫女稱要匯款的135萬元是要投資房地產用，經警詢問後才發現原來2人為「豬仔」，且已遭囚禁2個月，2人也供出遭囚地點。高雄聯手屏東警方攻堅，追捕過程相當驚險，麥姓主嫌甚至蓄意開車衝撞警方，遭到屏東分局開2槍阻止。最後順利救出遭囚的5人與逮捕6位嫌犯。全案依違反刑法詐欺罪、妨礙自由罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。

麥男與同學、學弟組成詐騙集團，在網路上開出每月3至5萬元薪水的求職資訊，不料有5位被害者上門，從去年12月底開始被囚禁，麥男們限制5位被害人只能在公寓內行動，且將被害人的帳戶們作為人頭戶用。

6日下午，詐騙集團成員將田男與孫女帶往高雄市鳳山台新銀行匯款，並要求2位「豬仔」佯稱是要將135萬元作為投資房地產用，但行員發現欲匯款帳戶已被列為警示戶，立即通知警方到場。

鳳山分局到場後，詐騙集團看到立即開車離開銀行，將田男與孫女「丟包」在銀行內，這時田男與孫女才敢坦承自己為遭囚的「豬仔」，且已被囚禁2個多月，並向警方供出位在屏東的囚禁地址。

主嫌麥男逃亡過程中強力抵抗，甚至開車衝撞警方，遭到屏東分局員警開2槍阻止。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

鳳山偵查隊獲報後，立即與高雄市刑警大隊偵六隊、屏東分局聯手，漏夜展開「救援豬仔」行動，沒想到到達地址後，人已經全跑光了，警方立刻在附近旅宿搜查，果然在汽車旅館找到嫌犯與被害者。

主嫌麥男逃亡過程中強力抵抗，甚至開車衝撞警方，遭到屏東分局員警開2槍阻止，麥男才乖乖就範。

經警方調查，田男與孫女雖自稱為遭囚者，但帳戶已被設為人頭帳戶，且過程疑點重重，已被列為詐騙集團的共犯之一，目前仍在調查中；而麥男等6位嫌犯則依刑法詐欺罪、妨礙自由罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。